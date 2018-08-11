10 خطوات للحصول على شقة بالعاصمة الإدارية

11 أغسطس 2018 - 04:19 م

تبدأ غدًا، الأحد، الخطوة الثالثة والأخيرة فى حجز الوحدات السكنية التى طرحتها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى، بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس"، وذلك لمن قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني، وسددوا مبلغ مقدم الحجز.

وهناك مجموعة من الإجراءات يجب على المواطن اتباعها للحصول على وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية وفقًا لما يلى:

1- الحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation ، في تمام الساعة 10 صباح غدٍ الأحد 12 أغسطس، حتى الساعة 23.59 مساء يوم السبت 18 من نفس الشهر، أو حتى نفاد الوحدات.

2- التخصيص بأسبقية حجز الوحدة واختيارها على الموقع الإلكترونى online

. 3 - يتم الدخول على الموقع بكلمة المرور والرقم القومى، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

4- ظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز.

5- ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، ويتم اختيار المجاورة «1D ، أو 8D »، ورقم العمارة، ورقم الوحدة، ثم يتم الضغط على تأكيد الحجز، لطباعة كامل بيانات الاستمارة. اقرأ أيضا: مد فترة تسجيل البيانات وتحويل مقدمات حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة.

6- فى حالة الرغبة في إلغاء حجز الوحدة التى تم اختيارها يتم رد المبلغ المسدد وفقاً لما يلى: سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation )، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبلغ المسدد، ويتم رد المبلغ المُسدد بناءً على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع ضرورة مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

7- تم توفير وحدات سكنية لجميع العملاء الذين قاموا بتحويل مقدمات الحجز.

8- التسليم سيبدأ بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد.

9- الوحدات المطروحة بنظام التقسيط بدون فوائد، وهناك خصم للسداد الفورى، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة.

10- يضم الحي السكنى الذي تُطرح به الوحدات، منطقة خدمات متكاملة، وعددا من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصيا.

- يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز. - خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة في حالة سداد باقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة.

- أما من يسدد 10% من إجمالى ثمن الوحدة، خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، وسداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 70% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

- إمكانية السداد بنظام التمويل العقاري، حيث يتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بنظام الـ3 سنوات، يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من المواعيد المحددة للاستلام. - شرط 60 ألف جنيه بالكامل عند التعاقد، وذلك قيمة حجز مكان للسيارة بالجراج ببدروم العمارة.