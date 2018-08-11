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بالفيديو.. توتنهام يتخطى نيوكاسل بثنائية

الرياضة

توتنهام
توتنهام

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الدوري الإنجليزي

المصريون

توتنهام

نيوكاسل

فاز فريق توتنهام الإنجليزي على نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من البريمييرليج.

بدأ توتنهام التهديف مبكرًا في الدقيقة 8 من بداية المباراة عن طريق فيرتونخين من رأسية، وبعد مرور 3 دقائق فقط تمكن خوسيلو من إدراك التعادل بعد تلقيه عرضية ليحولها برأسه إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 18 نجح ديلي آلي في وضع توتنهام بالمقدمة مرة أخرى برأسه لم ينجح حارس نيوكسل في التعامل مع الكرة واكتفى بالنظر إليها وهي تتهادى داخل الشباك.

ولم يحمل الشوط الثاني أي جديد لتنتهي المباراة بفوز توتنهام بهدفين مقابل هدف، ويحقق أول انتصار له في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.


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