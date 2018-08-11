الكشف عن هوية انتحاري «مسطرد»

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متابعات- محمد فضل

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أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن الانتحاري الذي فجر نفسه أمام كنيسة العذراء بمنطقة مسطرد، يدعى أشرف محمد أحمد، مؤكداً أنه أحد سكان منطقة مصر الجديدة، وفقاً لما كان مكتوب في بطاقته، وأنه كان يحمل كارنيه شركة بترول - اتضح أنه مزور - ، ويرتدى زي عمال الشركة.

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات صحفية، أن قوات الأمن بدأت الكشف عن بطاقة الإنتحاري، مما أظهر بعض المعلومات الأولية عنه.

وكان حزام ناسف انفجر في انتحاري كان يرتديه اليوم، على كوبري مسطرد بالقرب من كنيسة العذراء وخزانات تكرير البترول، ما أدى إلى تحويله لأشلاء دون وقوع خسائر أخرى.

واختلفت الروايات بين شهود العيان، بأنه كان يستهدف مولد "العدرا" داخل الكنيسة وفشله فى الدخول بسبب التشديدات الأمنية، بينما قال آخرون انه كان يستهدف خزانات تكرير البترول.


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