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طوكيو تتصدر قائمة أكثر المدن ابتكارًا في العالم

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روبت ياباني
روبت ياباني

وكالات - خالد الشرقاوي

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طوكيو

الابتكار

أكثر المدن ابتكارا

تغلبت طوكيو على لندن ونيويورك لتتصدر قائمة أكثر مدن العالم ابتكارا رغم أنها لم تدخل بين المدن العشر فيها إلا منذ ثلاث سنوات فحسب.

وحققت طوكيو هذا الإنجاز بعد أن تبنت نهجا يعتمد على تكنولوجيا الروبوت والتصنيع ثلاثي الأبعاد.

وتقدمت العاصمة اليابانية بسرعة كبيرة بعد دخولها للقائمة وهي أيضا من بين ثلاث مدن آسيوية في قائمة هذا العام، بحسب "رويترز".

وقال كريستوفر هاير مدير مؤسسة "تو ثينك ناو" التي تنشر التقييم السنوي للمدن "ما يدهشنا حقا هذا العام هو تقدم طوكيو لتتغلب على مدن منافسة مثل بوسطن".

وتابع قائلا "أظهرت "طوكيو" نهجا واضحا من خلال تبني التكنولوجيا الذكية لتقود الابتكار فيما عرفنا بأنها اتجاهات ستغير العالم تمزج بين تكنولوجيا الروبوت والتصنيع ثلاثي الأبعاد".

وشملت القائمة سنغافورة وسيدني وسول في مراكز متقدمة. وتقيم المؤسسة المدن على أساس 162 مؤشرا تشمل الرقابة على الإنترنت وتوزيع الثروات والأعمال الصديقة للبيئة.

 11‏/8‏/2018

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