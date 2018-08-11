» بالفيديو.. اشتباكات شوارع في مباراة الإمارات وماليزيا

11 أغسطس 2018 - 05:19 م

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه وقوع اشتباكات بين المنتخب الأوليمبي الإماراتي ومنتخب ماليزيا في المباراة الودية التي أقيمت أمس الجمعة بالعاصمة الماليزية «كوالالمبور».

ويوضح الفيديو وقوع اشتباكات بالأيدي وركلات بالأقدام بين لاعبي الفريقين في الدقيقة 95، من المباراة الودية للمنتخب الإماراتي الأوليمبي، ومنتخب ماليزيا، ضمن الاستعداد لدورة الألعاب الآسيوية، المقرر إقامتها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في الفترة من 18 أغسطس الجاري إلى 2 سبتمبر المقبل.



وحرص الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على الرد بشكل حاسم على هذه الواقعة في بيان رسمي، اليوم، السبت، والتي جاء مضمونه على النحو التالي:



