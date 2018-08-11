  • السبت 11 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:08 م
بحث متقدم
خالد أبوالنجا

«أبو النجا»ينشر صورته عاريًا:«لا يهمني اتهامات الشذوذ»

القمص عبدالمسيح بسيط

كاهن كنيسة العذارء يكشف حيلة الانتحاري لخداع الأمن

الشيخ الشعراوي بالبرلمان

تفاصيل استجواب "الشعراوي" الذي هز البرلمان

عفروتو

النيابة: القصاص من رجال الشرطة الذين ثبتت إدانتهم

طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها

انفراد: أول حوار مع أسرة طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها

صورة من موقع الحادث

الكشف عن هوية انتحاري «مسطرد»

شقق الإسكان بالعاصمة الإدارية

10 خطوات للحصول على شقة بالعاصمة الإدارية

أدوية

احذر.. أدوية مسرطنة بالصيدليات

حلا شيحة

رد ناري لـ«حلا شيحة» على مهاجمي خلعها الحجاب

الراهب يمثل الجريمة

الراهب أشعياء يعترف ويمثل جريمة مقتل الأنبا أبيفانيوس

بالفيديو.. اشتباكات شوارع في مباراة الإمارات وماليزيا

الرياضة

الامارات وماليزيا
الامارات وماليزيا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. بلجيكا تحصد المركز الثالث في كأس العالم

#

شاهد.. اشتباكات بين الشرطة والجماهير البلجيكية

#

بالفيديو.. اشتباكات بين جماهير المغرب ومشجعين إسرائيليين

#

"مارادونا" يخرج عن النص فى مباراة الأرجنتين وأيسلندا

الامارات

ماليزيا

المصريون

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه وقوع اشتباكات بين المنتخب الأوليمبي الإماراتي ومنتخب ماليزيا في المباراة الودية التي أقيمت أمس الجمعة بالعاصمة الماليزية «كوالالمبور».

ويوضح الفيديو وقوع اشتباكات بالأيدي وركلات بالأقدام بين لاعبي الفريقين في الدقيقة 95، من المباراة الودية للمنتخب الإماراتي الأوليمبي، ومنتخب ماليزيا، ضمن الاستعداد لدورة الألعاب الآسيوية، المقرر إقامتها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في الفترة من 18 أغسطس الجاري إلى 2 سبتمبر المقبل.

وحرص الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على الرد بشكل حاسم على هذه الواقعة في بيان رسمي، اليوم، السبت، والتي جاء مضمونه على النحو التالي:


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

معركة تركيا هي معركة الشرق كله

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» «أردوغان» يكشف عن مفاجأة لإنقاذ الليرة التركية من الانهيار
» الراهب أشعياء يعترف ويمثل جريمة مقتل الأنبا أبيفانيوس
» الزمالك يعلن فتح النادي أمام أعضائه بعد انتشال «جثة»
» تجدد القصف الإسرائيلي على غزة
» بالفيديو.. اشتباكات شوارع في مباراة الإمارات وماليزيا
» تجديد حبس رئيس حي الهرم 15 يومًا
» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة القادسية
» الأزهر يشكر الملك سلمان على هذا القرار
» بالفيديو.. توتنهام يتخطى نيوكاسل بثنائية
» تجديد حبس ابنة القرضاوي و12آخرين 45 يومًا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة