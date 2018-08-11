كيف نحارب الفساد والواسطة ..؟

11 أغسطس 2018 - 05:20 م

لا احد فينا لا يستخدم واسطة لامر ما في حياته ولكن كيف نشتكي ونحن أول من يدعم واول من يستخدم واول من يتفاخر بأنه يمتلك واسطة في المكان الفلاني أو على علاقة ب س او ص طيب اذا من المخطأ من استخدم كواسطة أم من أوجد المناخ نحن الشعب لدينا موروث نفتخر بالقدرة مهما كان طريق الحصول عليها ..؟!

في محاولة مني لان انهي امور حياتي في مصر دون واسطة قدر المستطاع وليس بشكل كامل وقفت طوابير وتعطلت وثعثرت بعض الوقت ولكن في النهاية انجزت ، ولكن المستغرب في الامر في كل مصلحة اجد الكثير يعرفني ولا اعرفه ويعترض على وقوفي في الطابور أو يحاول أن يجعلني اتقدم في الطابور واستغربت من واحد بيقول لي نصا " انت واقف في الطابور معقول ..؟" قلت له عادي مش حق من قبلي أن يقف امامي وينهي اوراقه قبلي ..رد بس انت اي حد ممكن يخلصلك بسرعة ..، والجميع يستنكر وقوفي في الطابور مع أني فعلا لا احب الانتظار وهذه اصعب لحظات اني انتظر في طابور ..أجبته طيب وانت مش هتزعل لما تشوفني بخلص وانت واقف اجاب كنت هقول في نفسي " كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون " ما كنتش هحترم ما تكتب " وأدركت أنني كنت استدرج منه " واشهد الله أنني اضطررت أن البس نظارة وكاب لكي لا ادخل في نقاشات من مثل هذه المواضيع ...

حقك لا تتنازل عنه لا في طابور ولا في خدمة لا يوجد من هو أفضل منك من يتنازل عن حقه لا يدين غيره ..المسؤول إن وجدك فاهما وقويًّا في المطالبة بحقك لن يتهاون في خدمتك ،،، وبالمثل عندما تريد أن تقضي على ظاهرة سلبية كن أنت القدوة أولا .

عبدالرحيم ثابت المازني.