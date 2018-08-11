كاهن كنيسة العذارء يكشف حيلة الانتحاري لخداع الأمن

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القمص عبدالمسيح بسيط
القمص عبدالمسيح بسيط

محمد فضل- متابعات

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مسطرد

كنيسة العذراء

عبدالبسيط مسيح

نفى القمص عبدالمسيح بسيط، كاهن كنيسة السيدة العذراء بمسطرد في مصر، وقوع أي إصابات أو ضحايا في صفوف أبناء الكنيسة، بعد إحباط محاولة تفجيرها، اليوم السبت، من قبل أحد المتطرفين، مؤكدًا أن الحادث أسفر عن مقتل منفذ محاولة التفجير على بعد أمتار من باب الكنيسة، إثر انفجار الحزام الناسف الذي يحمله.

وأوضح كاهن الكنيسة في تصريحات لموقع ”إرم نيوز”، أن “منفذ التفجير ارتدى زيًا يشبه زي العمال والموظفين بشركة (أوراسكوم) التي تمتلك مقرًا لها في الجهة المقابلة للكنيسة، في محاولة منه لخداع أمن الكنيسة والمحتفلين بها، إلا أنه تم رصده ومطاردته وإفشال محاولة التفجير التي كانت على بعد قرابة 10 أمتار من باب الكنيسة”.

وذكر كاهن الكنيسة، أن “قوات الأمن عثرت على قنبلة أخرى كانت بحوزة المتطرف بعد عملية التفجير، وتهتك النصف الأسفل من جثته”، مشيرًا إلى أن “النيابة العامة بدأت معاينة الحادث عبر تواجد مكثف لرجال الأمن”.

وعن هوية منفذ محاولة التفجير، قال القمص عبدالمسيح: “لم يتم التوصل لهويته حتى الآن، والأمر متروك لجهات التحقيق”.

وذكرت مصادر كنسية، أن قيادات كنيسة العذراء تعقد اجتماعًا حاليًا مع قيادات كنسية أخرى، وبعض رجال الأمن للوقوف على حقيقة الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة لمبنى الكنيسة.

وكان الإرهابي الذي أحاط نفسه بحزام ناسف، في طريقه للتسلل وسط الأقباط المحتفلين بمولد “العذراء” بكنيسة السيدة العذراء لتفجير نفسه وسط أكبر حشد من الأقباط.


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