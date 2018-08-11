» الزمالك يعلن فتح النادي أمام أعضائه بعد انتشال «جثة»

11 أغسطس 2018 - 05:28 م

كشف محمد سويلم، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن الجثة المجهولة التي تم العثور عليها صباح اليوم بنهر النيل أمام مبنى النادي النهري، لا علاقة للنادي بها من قريب أو بعيد، وأنها متواجدة من 4 أيام، واستقرت اليوم أمام النادي النهري.

وأوضح «سويلم» في تصريحات صحفية، أن قوات الأمن حضرت إلى النادي النهري صباح اليوم، السبت، لانتشال الجثة الغارقة.

وأشار المدير التنفيذي لنادي الزمالك، إلى أن مقر النادي النهري مفتوح حاليًا، لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء.