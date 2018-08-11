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اختفاء طائرة ركاب إندونيسية وفقدان الاتصال بها

عرب وعالم

طائرة - أرشيفية
طائرة - أرشيفية

وكالات - خالد الشرقاوي

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إندونيسيا

اختفاء طائرة

أعلنت الشرطة الإندونيسية، أنه تم الإبلاغ عن اختفاء طائرة خفيفة، من نوع بيلاتوس بى سى -6 بورتر، تقل تسعة أشخاص فى مقاطعة بابوا أقصى شرق إندونيسيا.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "ديمون إير" فى رحلة جوية مدتها 42 دقيقة، السبت، من تاناه ميراه فى منطقة بوفين ديجول إلى أوكسيبيل، بمنطقة بيجونونجان بينتانج، حسبما ذكرت "سكاى نيوز عربية".

قال قائد الشرطة المحلية اللفتنانت كولونيل مايكل مومبونان، إن الطائرة التى تقل طيارين اثنين وسبعة ركاب أقلعت من تاناه ميراه الساعة 1:42 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وكان من المقرر وصولها الساعة 2:20 بعد الظهر.

وذكر مومبونان، أن الطائرة فقدت الاتصال بعدما اتصلت ببرج المراقبة فى أوكسبيل وتم توجيهها إلى مدرج للهبوط.

يشار إلى أن الطائرات هى الطريقة العملية الوحيدة للوصول إلى العديد من المناطق فى إقليمى بابوا وبابوا الغربية، وهما يقعان فى منطقة جبلية ذات غابات.



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