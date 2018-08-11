» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

11 أغسطس 2018 - 05:44 م

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.



وننشر فى العدد " محاميه يجيب: هل يحصل «مرسى» على عفو صحى؟"، كما ننشر " إيهود باراك: مصر رفضت عرضًا لاحتلال غزة"، كذلك " أول حوار مع أسرة طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها".

وننشر أيضًا " هل تستجيب «حلا شيحة» لنداء ابنة خيرت الشاطر؟"، وكذلك " بالأسماء.. 7 نواب مهددون بإسقاط العضوية"، وأيضًا " إمام «الأزهر».. «مش كل الطير يتاكل لحمه» (ملف)".





** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ



ـ شروط العفو الرئاسى.. «مش كل مرة تسلم الجرة»



ـ مشروع قانون يحرم «السياسة» على المصريين بالخارج

ـ فيلم إسرائيلى عن «أشرف مروان» يتكلف 12 مليون دولار

ـ الدول المفضلة لـ«الإخوان» لطلب اللجوء إليها

ـ ترحيب برلمانى.. إنشاء بنك للأعضاء البشرية

ـ رفع سعر «الأنسولين» يغضب مرضى السكر

ـ «التوك توك» يخطف «صنايعية» مصر

ـ مخرج إسرائيلى حصل على الأوسكار.. هكذا تأثر بأصوله المصرية

ـ زوجة «مريض القرنية» تتهم الأطباء بالقتل العمد

ـ منح الموظفين إجازة 3 أيام أسبوعيًا يثير انقسامات

ـ مسئولون فى القفص بتهمة الرشوة.. ما الأسباب؟

ـ هل يقضى الـ«DNA» على ظاهرة أطفال الشوارع؟

ـ «المكسب السهل».. ولا وجع القلب

ـ بالمحافظات.. 4أشهر مصيف لـ«الثعابين».. و«العض مجانى» (ملف)

ـ نقل القنوات المحلية للمحافظات يفجر اعتراضات واسعة

ـ «المهن الموسيقية» تتوعد محمد رمضان.. وإعلاميون: محتاج علاج نفسى

ـ أول شاطئ للكلاب بمصر