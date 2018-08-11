» بالفيديو.. تشيلسي يقسو على هدرسفيلد بثلاثية

11 أغسطس 2018 - 06:27 م

حقق فريق تشيلسى فوزًا كبيرًا على نظيره هدرسفيلد تاون، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب «جالفارم ستاديوم»، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدورى الإنجليزي.

وجاءت أهداف تشيلسى عن طريق نجولو كانتى فى الدقيقة 34 وجورجينيو الوافد الجديد للنادى اللندنى قادماً من ناولى الايطالى لمدة 5 سنوات مقابل 57 مليون جنيه استرلينى فى الدقيقة 45، وبيدرو فى الدقيقة 80 من عمر المباراة التى شهدت جلوس رمضان صبحى على مقاعد البدلاء.

وحصد تشيلسى أول ثلاث نقاط فى مستهل مشواره بمسابقة الدورى الانجليزي، بينما ظل رصيد هدرسفيلد تاون خالياً من النقاط.

كان نادى هدرسفيلد تاون تعاقد مع رمضان صبحى جناح منتخب مصر قادماً من ستوك سيتى مقابل 5.7 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت فى انجلترا الخميس الماضى، لكنه لم يشارك فى مباراة اليوم واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاءت نتائج باقى مباريات الجولة التى أقيمت فى نفس التوقيت كالتالى:

بورنموث 2 - 0 كارديف

فولهام 0 - 2 كريستال بالاس

واتفورد 2 - 0 برايتون

