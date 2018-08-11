  • السبت 11 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:46 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والقادسية الكويتي

المواجهات في غزة

«يديعوت» تكشف كواليس نجاح التهدئة المصرية

هلال ذي الحجة

رسميًا.. غدًا أول أيام ذي الحجة

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك والسوق السوداء

هيئة الرقابة الادارية

الرقابة الإدارية تذبح ذئاب المحليات

صحف مصرية (أرشيفية)

أزمة الصحف ليست في الورق.. هذه الأسباب الحقيقية

خالد أبوالنجا

«أبو النجا»ينشر صورته عاريًا:«لا يهمني اتهامات الشذوذ»

طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها

انفراد: أول حوار مع أسرة طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها

الشيخ الشعراوي بالبرلمان

تفاصيل استجواب "الشعراوي" الذي هز البرلمان

صاروخ باليستي مدمّر (أرشيفية)

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون

اتجاه لسجن المنتقبات فى الدنمارك

عرب وعالم

النقاب
النقاب

وكالات

أخبار متعلقة
#

مصرع وإصابة 13 فى تصادم مروع بكوبرى الأباجية

#

إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين أعلى ميدان الرماية

#

الرى: إزالة 441 حالة تعدٍ على النيل

#

«داليتش» يعلن تشكيل كرواتيا لمواجهة الدنمارك

نقاب

الدنمارك

حظر

طالب الحزب الليبرالي الدنماركي، بزعامة رئيس الحكومة لارس لوكه راسموسن، وحزب الشعب الدانماركي المعارض (يميني متطرف)- بفرض عقوبة السجن على النساء المخالفات لقانون حظر النقاب في الأماكن العامة الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أغسطس.

وشدد النائب عن حزب الشعب مارتن هنريكسن، في تصريحات صحفية، على وجوب فرض عقوبة السجن لمخالفات قانون النقاب إلى جانب الغرامة المالية، في حين قال النائب عن الحزب الليبرالي ماركوس كنوث إنهم سيقيمون مسألة فرض عقوبة السجن إلى جانب عقوبة خدمة المجتمع لمنتهكات قانون النقاب باستمرار.

وأقر البرلمان الدانماركي في 31 مايو الماضي قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، على أن يتم فرض غرامات مالية على المخالفات، وفي الرابع من أغسطس الجاري، فرضت السلطات الدانماركية أول غرامة مالية جراء ارتداء النقاب، بعد أن تم حظره في الأماكن العامة.

يشار إلى أن رجل الأعمال الفرنسي من أصل جزائري رشيد نكّاز أعرب عن استعداده لتسديد غرامات النقاب المفروضة على المسلمات في الدانمارك.

وأسس نكّاز صندوقا لتسديد الغرامات المالية لقانون حظر النقاب، باعتباره حرية شخصية، وقام الصندوق بتسديد غرامات أكثر من 1500 مخالفة، في ستة بلدان تحظر ارتداء النقاب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

معركة تركيا هي معركة الشرق كله

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» الذهب يستقر عند أدنى مستوياته منذ عامين
» اتجاه لسجن المنتقبات فى الدنمارك
» اختفاء طائرة ركاب إندونيسية وفقدان الاتصال بها
» بالفيديو.. تشيلسي يقسو على هدرسفيلد بثلاثية
» تأجيل محاكمة معاون مباحث وأمين شرطة المقطم
» رسميًا.. «بيكيه» يعلن اعتزاله دوليًا
» «أردوغان» يكشف عن مفاجأة لإنقاذ الليرة التركية من الانهيار
» الراهب أشعياء يعترف ويمثل جريمة مقتل الأنبا أبيفانيوس
» تجدد القصف الإسرائيلي على غزة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:17 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة