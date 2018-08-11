سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك والسوق السوداء

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بالبنوك والسوق السوداء، اليوم السبت، 11 أغسطس 2018.

وبلغ متوسط سعر الدولار فى التعاملات المسائية بالبنك المركزى المصرى 17.80 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى عند 17.78 جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع.

فى بنك مصر سجل سعر الدولار 17.78  جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتًا فى بنك القاهرة عند 17.83 جنيه للشراء، و 17.93 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.83 جنيه للشراء، و 17.93 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار 17.82  جنيه للشراء، و 17.92 جنيه للبيع.

أما عن السوق الموازية، فبلغ متوسط سعر الدولار 17.95 جنيه.

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