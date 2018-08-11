رسميًا.. غدًا أول أيام ذي الحجة

وكالات
أعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، أن غدا الأحد هو غرة شهر ذي الحجة بعد رؤية الهلال.
وبناء على الإعلان، سيكون الوقوف في عرفة يوم الاثنين 20 أغسطس، واليوم الأول في عيد الأضحى سيوافق يوم الثلاثاء 21 أغسطس.
كما أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الأحد 12-8-2018م هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1439هـ، والاثنين 20-8-2018م هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، والثلاثاء 21-8-2018م هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
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