تطورات خطيرة في حادث تفجير «الفحيص» بالأردن

11 أغسطس 2018 - 07:37 م

قتل أحد عناصر الأجهزة الأمنية في منطقة نقب الدبور شمال مدينة السلط الأردنية خلال مداهمة أمنية مساء اليوم، السبت، لضبط المتورطين في تفجير الفحيص.

وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية إصابة 16 شخصًا آخرين بعد وقوع تفجير داخل مبنى خلال المداهمة، وتم نقلهم إلى مستشفى السلط الحكومي؛ وفق ما أفادت به مصادر أمنية أردنية للصحيفة.

وقالت المصادر إن "الأجهزة الأمنية كانت تلاحق مطلوبين تحصنوا داخل عمارة في المنطقة، قبل أن يحدث تبادل إطلاق نار بين الجانبين".

وأدت المداهمة الأمنية لحدوث أزمة سير خانقة في المنطقة المحيطة وسط تواجد أمني كثيف يطوق المنطقة.