«النقاز» يكشف سبب غيابه عن مباراة القادسية

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المصريون

الزمالك

كشف التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن السبب وراء غيابه عن المشاركة مع فريقه في مباراة القادسية الكويتي، المقامة حاليًا على ملعب برج العرب، في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية.

وقال «النقاز»، في تصريحات صحفية اليوم، السبت: «استبعادي من المباراة للإصابة وليس لأسباب أخرى».

كما أكد أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك  أن اللاعب كان اشتكى خلال الـ48 ساعة الماضية من آلام في أنكل القدم، مشيرًا إلى أن تلك المباراة تحتاج إلى جاهزية كل لاعب قبل خوض لقاء العودة.

وكان السويسري كريستيان جروس استبعد النقاز مع السداسي عمر صلاح وبهاء مجدي وأحمد مدبولي ومحمود دونجا ومحمد إبراهيم وعبد الله جمعة من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة القادسية.

وبالتالي يستمر غياب اللاعب الدولي التونسي للمباراة الثانية على التوالي بعدما غاب عن مواجهة الاتحاد السكندري التي حسمها الزمالك  بنتيجة (5-1) في الجولة الثانية من مسابقة الدوري.


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