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مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»

مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»

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بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وميلان

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ريال مدريد وميلان
ريال مدريد وميلان

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ريال مدريد

ميلان

المصريون

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة ريال مدريد وميلان في بطولة كأس سانتياجو برنابيو.

شاهد المباراة ..


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مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
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