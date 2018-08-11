بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وميلان

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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة ريال مدريد وميلان في بطولة كأس سانتياجو برنابيو.
شاهد المباراة ..
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شروق
05:23
ظهر
12:05
عصر
15:44
مغرب
18:47
عشاء
20:17