» «كيتا»: علاقتي جيدة بـ«محمد صلاح».. وانسجمت مع ليفربول

11 أغسطس 2018 - 09:46 م

أبدى نابي كيتا، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الغيني، سعادته بالتواجد ضمن صفوف الريدز، مؤكدًا أن انسجامه مع لاعبي الفريق لم يكن صعبًا.

وقال كيتا في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "قدمنا عمل كبير خلال فترة الإعداد، أعتقد أننا وصلنا لمرحلة رائعة من الترابط والانسجام".

وأضاف: "الأمر لم يكن صعبًا في التأقلم مع الفريق ولدي علاقة جيدة بالثلاثي الهجومي ماني وفيرمينيو ومحمد صلاح".

وواصل: "قدمنا مباريات صعبة كفريق، والأمور لم تكن صعبة في الانسجام مع باقي اللاعبين ونأمل أن يساعدنا ذلك في انطلاقة الدوري الإنجليزي يوم السبت".

وأشار: "الثلاثي الهجومي منسجم تمامًا ويتميز بالسرعة الفائقة، والتفكير السريع وفهم بعضهم البعض في جزء من الثانية ودوري حاليًا دعمهم بكل الطرق ومساعدتهم قدر الإمكان".