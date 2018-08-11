توقف أكثر من 95% من مصانع غزة

11 أغسطس 2018 - 10:20 م

أعلنت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، السبت، توقّف أكثر من 95 بالمائة من مصانع قطاع غزة ومنشآته الإنتاجية؛ بسبب استمرار إغلاق إسرائيل معبر "كرم أبو سالم" التجاري، لأكثر من شهر.



وقال علي الحايك، رئيس الجمعية (قطاع خاص)، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "حوالي 75 ألف شخص فقدوا أعمالهم؛ بسبب إغلاق المعبر".



ولفت إلى أن إغلاق المعبر المذكور ومنع إدخال المواد الخام من خلاله، أدى إلى وقف عمليات الإنتاج وإغلاق أكثر من 95 بالمائة من المنشآت الإنتاجية والمصانع.



وحذّر الحايك من أن "ذلك ينذر بنسب غير مسبوقة للبطالة والفقر في القطاع"، مؤكدا أن اقتصاد غزة يمر بـ"مرحلة خطرة" نتيجة سياسة تشديد الحصار الإسرائيلية.



وأضاف: "قد يتخلل هذه المرحلة انهيار شامل وكبير في كافة القطاعات الحياتية، إن لم يتم التوصل إلى حلول سريعة (لم يوضحها)".



وأكد أن "التجار والمستوردين مهددين بخسائر تقدر بملايين الدولارات؛ نتيجة بقاء بضائعهم في المخازن الإسرائيلية جرّاء إغلاق المعبر".



ولفت إلى أن "القطاع التجاري هو الأكثر تضررا، إذ انخفضت القدرة الشرائية لدى المواطنين إلى نسب كبيرة جدا".



وناشد جميع الجهات المسؤولة من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي لإعادة فتح المعبر.



ودعا إلى إدخال المواد الخام والبضائع، لاسيما مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وبدء العام الدراسي الجديد.



و"كرم أبو سالم"، هو المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، أغلقته إسرائيل في 9 يوليو / تموز الماضي.



وتهدف إسرائيل من ذلك إلى الضغط على الفلسطينيين لوقف الطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها ناشطون فلسطينيون باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة، منذ نهاية مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن احتراق آلاف الدونمات الزراعية.

