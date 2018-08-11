  • الأحد 12 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:48 ص
بحث متقدم
حلا شيحة

أغرب تعليق من والد حلا شيحة على خلعها الحجاب

فيديو.. "المسلماني" يكشف عن السيناريو "المرعب"

"المسلماني": إيران قد تخسر 15 تريليون دولار لهذا السبب

حلا شيحة

حلا شيحة تكشف كواليس خلع الحجاب وعلاقتها بالإخوان

صورة من موقع الحادث

3 تفجيرات خلال 4 أعوام.. «مسطرد» هدف متكرر

تامر عبد المنعم

بالأسماء.. غياب إعلاميين في ظروف غامضة

قناطر أسيوط الجديدة

5 مكاسب من مشروع قناطر أسيوط الجديدة

مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»

مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»

أغنام للأضحية

لا يجوز الأضحية بأغنام تتغذى على القمامة

تامر عبدالمنعم

«وقفت ضد 25 يناير والإخوان وفي الآخر جلست في البيت»

الشيخ الشعراوي بالبرلمان

تفاصيل استجواب "الشعراوي" الذي هز البرلمان

السعودية..

اعتراض ثالث صاروخ حوثي باتجاه جازان خلال 24 ساعة

عرب وعالم

اعتراض صاروخ حوثي
اعتراض صاروخ حوثي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون

#

السعودية تعترض صاروخين أطلقهما الحوثيون على جازان

#

السعودية تعترض صاروخًا أطلقه الحوثيون على جازان

#

ضبط 7 آلاف قضية متنوعة خلال 24 ساعة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه منطقة جازان، جنوب غربي المملكة، وهو الثالث من نوعه نحو المنطقة ذاتها في غضون 24 ساعة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي رصدت، مساء اليوم، إطلاق الجماعة صاروخا باليستيا من محافظة عمران، شمالي اليمن، نحو جازان.
وأكد "المالكي" تمكن التحالف من اعتراض وتدمير الصاروخ، دون وقوع أضرار أو إصابات.
وجدد المتحدث اتهام إيران بدعم الحوثيين "بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأمميين رقم 2216، و2231، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والدولي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

معركة تركيا هي معركة الشرق كله

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "الطرق والكباري": هذا هو موعد افتتاح "الدائري الإقليمي"
» هذا ما فعله التلفزيون الإيراني مع هتافات ضد النظام
» شاهد.. أول فيديو لتفجير كنيسة العذراء بمسطرد
» حقيقية تأجيل الدراسة في الصف الأول الإبتدائي
» البشير: حزبنا الحاكم حركة إسلامية وليس علمانيًا
» غضب برلماني بسبب استيراد قمامة بـ15 مليار جنيه
» «كيتا»: علاقتي جيدة بـ«محمد صلاح».. وانسجمت مع ليفربول
» عشرات الآلاف يتظاهرون ضد «قانون القومية» بتل أبيب
» تطورات خطيرة في حادث تفجير «الفحيص» بالأردن
» أول تعليق من رئيس الزمالك بعد التعادل مع القادسية
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:52 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات