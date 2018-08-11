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الريال بطلًا لكأس "سانتياغو بيرنابيو" للمرة الـ28

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد

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توّج فريق ريال مدريد الإسباني، السبت، بكأس سانتياغو بيرنابيو للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه.
وتغلب ريال مدريد على ضيفه اي سي ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة جاءت مثيرة من جانب لاعبي الفريقين.
دخل الملكي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة وتمكن من تحقيق المطلوب بتسجيله لهدف التقدم عن طريق الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الأولى.
وبعدها بثلاث دقائق أدرك ميلان التعادل عبر الأرجنتيني غونزالو هيغواين.
وازدادت الإثارة في أجواء المباراة، ففي الدقيقة 45 أضاف الملكي الهدف الثاني عبر الويلزي غاريث بيل لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال بهدفين لهدف.
وبحث لاعبو ميلان عن فرصة إدراك التعادل في شوط المباراة الثاني، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه.
ومع حلول الدقيقة 92 أحرز الريال الهدف الثالث عبر بورخا مايورال، لتنتهي المواجهة بفوز الملكي بثلاثة أهداف لهدف.

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