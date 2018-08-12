"المسلماني": إيران قد تخسر 15 تريليون دولار لهذا السبب

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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما جاء إلى السلطة انسحب من الإتفاق النووي الإيراني بسبب وجود تحفظات لديه على الاتفاق النووي. 
وأوضح "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الاولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران ستطبق في أغسطس القادم.
وأشار "المسلماني" إلى أن الريال الإيراني قبل بدأ العقوبات الامريكية على إيران فقد 50% من قميته بسبب الخوف من فرض العقوبات الامريكية على إيران. 
وأضاف أن الاقتصاد الإيراني سينكمش بمعدل 4% بعد تطبيق العقوبات، وستكون الصادرات النفطية الإيرانية 0%، لافتًا إلى أن سلاح العقوبات أشد دمارًا من سلاح الدمار الشامل، وإذا كانت القنبلة النووية من الممكن أن تقتل مليون، فسلاح العقوبات قادر على قتل 100 مليون. 
وأردف "المسلماني" بالقول أن هناك مسؤول إيراني كبير قدر الخسائر الإيرانية نتيجة العقوبات الأمريكية الجديدة والقديمة قد تصل لـ15 ترليون دولار أمريكي، لأنها قد تؤدي إلى خسارة كل الثروة الإيرانية. 


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