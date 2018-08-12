"الكهرباء" تكشف زيادة في أسعار الكهرباء مجددا

12 أغسطس 2018 - 12:30 ص

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه لا توجد أي زيادة في أسعار الكهرباء حتى نهاية العام المالي 2018 2019، وذلك وفقًا لما أعلنه وزير الكهرباء في مؤتمر صحفي في إطار خطة تطوير الكهرباء.

