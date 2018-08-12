"الكهرباء" تكشف زيادة في أسعار الكهرباء مجددا

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه لا توجد أي زيادة في أسعار الكهرباء حتى نهاية العام المالي 2018 2019، وذلك وفقًا لما أعلنه وزير الكهرباء في مؤتمر صحفي في إطار خطة تطوير الكهرباء.
وأوضح "حمزة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، يوم السبت، أن أي شكوى ترد إلى الوزارة يتم فحصها بشكل جيد، ويتم الرد على المواطن.
وناشد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أي مواطن يواجه شكوى تتعلق بقطاع الكهرباء يتصل على الخط الساخن للوزارة على الرقم 121.