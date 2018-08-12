» شاهد.. أول فيديو لتفجير كنيسة العذراء بمسطرد

أذاعت الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها "مساء دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، السبت، أول فيديو للحظة تفجير الإرهابي نفسه قرب كنيسة العذراء بمسطرد.



وأظهرت لقطات الفيديو، سير الإرهابي على كوبري مسطرد، وعدم قدرته على الدخول إلى الكنيسة، بسبب التشديدات الأمنية، مما دفعه لتفجير نفسه على الكوبري.





