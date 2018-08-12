داعية سلفي يحرج حلا شيحة بمعلومة لا تعرفها عن زوجها

أحمد عادل شعبان
استنكر الداعية السلفي سامح عبد الحميد هجوم الشيخ مظهر شاهين والفنانة حلا شيحة على الداعية السلفي محمد الصاوي بسبب حديثه حول موقف يوسف هاريسون - زوج حلا - من خلعها النقاب .
وقال "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "العاشرة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "أخونا محمد الصاوي تحدث بما سمعه من زوج حلا شيحة .. و زوجها لم يعترض على ذلك بأي شكل من الأشكال ، فمحمد الصاوي سمعه يبكي ويقول إن عرضه انتهك وبالتالي خرج وقال ذلك بموافقة يوسف هاريسون".
وأضاف: "طبيعي يرى أن عرضه انتهك فامرأته ظلت مستورة سنوات وسنوات واليوم تخلع الحجاب".
وكانت حلا شيحة انتقدت محمد الصاوي في مداخلة هاتفية ، مؤكدة أنه يتدخل في أمورها العائلية ويتكلم عن أسرتها بكلام ليس صحيحًا.
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