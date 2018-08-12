داعية سلفي يحرج حلا شيحة بمعلومة لا تعرفها عن زوجها

12 أغسطس 2018 - 05:40 ص

استنكر الداعية السلفي سامح عبد الحميد هجوم الشيخ مظهر شاهين والفنانة حلا شيحة على الداعية السلفي محمد الصاوي بسبب حديثه حول موقف يوسف هاريسون - زوج حلا - من خلعها النقاب .



وقال "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "العاشرة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "أخونا محمد الصاوي تحدث بما سمعه من زوج حلا شيحة .. و زوجها لم يعترض على ذلك بأي شكل من الأشكال ، فمحمد الصاوي سمعه يبكي ويقول إن عرضه انتهك وبالتالي خرج وقال ذلك بموافقة يوسف هاريسون".



وأضاف: "طبيعي يرى أن عرضه انتهك فامرأته ظلت مستورة سنوات وسنوات واليوم تخلع الحجاب".



وكانت حلا شيحة انتقدت محمد الصاوي في مداخلة هاتفية ، مؤكدة أنه يتدخل في أمورها العائلية ويتكلم عن أسرتها بكلام ليس صحيحًا.









