حلا شيحة تهاجم زوجة شيخ شهير: معرفهاش بس جوزها معتدل

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حلا شيحة
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الشيخ محمود المصري

شنت الفنانة حلا شيحة هجومًا حادًا على أميرة عزت - زوجة الشيخ محمود المصري - بسبب التدوينة التي كتبتها عنها .

وقالت "حلا" خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "العاشرة مساءً" - أنها تقابلت مع أميرة عزت مرة أو مرتين ولم تجمعهما الصداقة ".

وأضافت: "عرفتها من خلال زوجها الشيخ محمود المصري وهو رجل يحمل أفكار معتدلة لكن ما قالته هي عني لم يكن حقيقيًا".

وكانت أميرة عزت اتهمت حلا شيحة بخلع النقاب منذ فترة بكندا إلا أن إحدى السيدات استطاعت إقناعها بارتدائه مرة أخرى.

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