  • الأحد 12 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:47 ص
بحث متقدم
الدولار

أسعار الدولار اليوم في البنوك

صلاح

صديق "صلاح" يغير جنسيته .. فهل يلعب مع منتخبه الجديد؟

أرشيفية

الزوجة الثانية والعشيق الصغير قتلا الزوج "المقاوم"

حلا شيحة

حلا شيحة تهاجم زوجة شيخ شهير: معرفهاش بس جوزها معتدل

إشعياء المقاري

محامي "إشعياء" يكشف مفاجآتين عن قتل الأنبا "إبيفانيوس"

زوج حلا شيحة

داعية سلفي يحرج حلا شيحة بمعلومة لا تعرفها عن زوجها

حلا شيحة

أغرب تعليق من والد حلا شيحة على خلعها الحجاب

فيديو.. "المسلماني" يكشف عن السيناريو "المرعب"

"المسلماني": إيران قد تخسر 15 تريليون دولار لهذا السبب

حلا شيحة

حلا شيحة تكشف كواليس خلع الحجاب وعلاقتها بالإخوان

صورة من موقع الحادث

3 تفجيرات خلال 4 أعوام.. «مسطرد» هدف متكرر

بلدة كاملة تشاهد أول مباراة لرونالدو بقميص "اليوفي"

الرياضة

رونالدو
رونالدو

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مارادونا "رئيس" بدرجة مشجع متعصب

#

التشكيل المتوقع للمارد الأحمر فى مباراة الليلة

#

"سواريز" فى موقف محرج بسبب "صلاح"

#

"كوبر" يزف بشرى سارة للمصريين عن محمد صلاح

رونالدو

يلعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم الأحد القادم أول مباراة بقميص فريقه الجديد يوفينتوس حين يواجه فريق "الرديف" للنادي ، وهي مواجهة معتادة قبل بداية أي موسم في إيطاليا.

وتقام المباراة مقربة من جبال الألب، في بلدة فيلار بيلوسا التي يقطنها نحو 4100 نسمة فقط، وتقع على بعد 40 كلم الى الغرب من تورينو، وتعتبر بمثابة "المقر الصيفي" لعائلة أنييلي مالكة النادي.

ويتوقع أن يتخطى عدد المتفرجين في المباراة كامل عدد سكان القرية، بعدما بيعت خمسة آلاف تذكرة، بينما يتوقع ان يتجمع مشجعون إضافيون خارج حدود الملعب، لمحاولة رؤية نجمهم الجديد بألوان قميص النادي.

ووفقا لموقع "سبورت 360" فقد اتخذت السلطات المحلية إجراءات أمنية استثنائية على خلفية المباراة والإقبال المتوقع عليها.

وانضم رونالدو (33 عاما) أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى يوفنتوس هذا الصيف قادما من ريال مدريد الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مباراته ضد فيرونا يوم 18 أغسطس، في اليوم الأول من منافسات موسم 2018-2019 لبطولة الدوري الإيطالي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

معركة تركيا هي معركة الشرق كله

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» لهذه الأسباب.. أمريكا عاقبت تركيا وروسيا وايران
» بالفيديو.. شاب يرتكب ابشع جريمة في التاريخ
» طرد عائلة هندية من على متن طائرة بسبب بكاء طفل
» محكمة تلزم سعودي بدفع20 مليون ريال للأيتام تعرف علي السبب
» شاهد.. هذه الحلوى أنقذت 20 ألف جندي أمريكي
» تصريحات غريبة من مدرب باريس سان جيرمان عن "نيمار"
» مزارع يحصل على تعويض 289 مليون دولار من شركة مبيدات .. لماذا؟
» دراسة: الفياجرا تساعد المكفوفين على استعادة بصرهم
» السعودية تحبط تهريب 9 آلاف زجاجة خمر كانت مخبأة بطريقة لا تخطر ببال
» قضيب يخترق رأس رجل ومع ذلك يظل حيًا .. هذه تفاصيل المعجزة
» 4 مزايا غير موجودة أحبطت منتظري هاتف "جالاكسي نوت 9"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات