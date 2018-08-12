الزوجة الثانية والعشيق الصغير قتلا الزوج "المقاوم"

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خيانة زوجية

القصبجي

تمكنت أجهزة الامن بالجيزة من كشف غموض العثور على جثة شخص بمنطقة القصبجي ، وتبين أن الزوجة الثانية وعشيقها قتلوا الزوج .

وتبين من التحريات التي قادها اللواء رضا العمدة - رئيس إدارة البحث الجنائي بالجيزة - أن المجني عليه كان متزوجًا من امرأتين ، أحدهما تُدعى "ج" ـ 26 سنة ، وقد رُزق منها بـ3 أطفال ، لكنها ارتبطت عاطفيًا - منذ 6 أشهر - بنجار يصغرها بعام ، وأصبح يتردد عليها في منزل الزوج لممارسة الزنا .

وأضافت التحريات أن الزوجة اتصلت بعشيقها في تمام الخامسة فجرًا وطلبت منه الحضور إلى المنزل لقتل الزوج ، لكن الأخير قاومهما فسددا له 20 طعنة حتى سقط جثة هامدة.

واستعان العشيق بـ"تروسيكل" يخص صديقه ووضع عليه الجثة ، ثم ألقاها أسفل كوبري القصبجي ، قبل أن يتم كشف ملابسات الجريمة .

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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