الزوجة الثانية والعشيق الصغير قتلا الزوج "المقاوم"

12 أغسطس 2018 - 08:23 ص

تمكنت أجهزة الامن بالجيزة من كشف غموض العثور على جثة شخص بمنطقة القصبجي ، وتبين أن الزوجة الثانية وعشيقها قتلوا الزوج .



وتبين من التحريات التي قادها اللواء رضا العمدة - رئيس إدارة البحث الجنائي بالجيزة - أن المجني عليه كان متزوجًا من امرأتين ، أحدهما تُدعى "ج" ـ 26 سنة ، وقد رُزق منها بـ3 أطفال ، لكنها ارتبطت عاطفيًا - منذ 6 أشهر - بنجار يصغرها بعام ، وأصبح يتردد عليها في منزل الزوج لممارسة الزنا .



وأضافت التحريات أن الزوجة اتصلت بعشيقها في تمام الخامسة فجرًا وطلبت منه الحضور إلى المنزل لقتل الزوج ، لكن الأخير قاومهما فسددا له 20 طعنة حتى سقط جثة هامدة.



واستعان العشيق بـ"تروسيكل" يخص صديقه ووضع عليه الجثة ، ثم ألقاها أسفل كوبري القصبجي ، قبل أن يتم كشف ملابسات الجريمة .



تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

