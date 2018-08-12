» مزارع يحصل على تعويض 289 مليون دولار من شركة مبيدات .. لماذا؟

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أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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مبيد حشرى

قضت محكمة أمريكية بتعويض قدره 289 مليون دولار لمزارع أمريكي كان يعمل بفناء لإحدى المدارس بعد قوله إنه أصيب بالسرطان نتاج استخدامه لمبيد حشري اسمه "راوند آب" وتصنعه شركة "مونسانتو".

وزعم دواين جونسون (46 عاما) أن الاتصال الكثيف مع مبيد الأعشاب يتسبب في ليمفوما اللاهودجكين (سرطان الجهاز الليمفاوي).

واتفقت هيئة محلفين في المحكمة العليا على أن المبيد ساهم في إصابة جونسون بالسرطان، وكان يجب على شركة مونسانتو أن تقدم علامة تحذير من المخاطر الصحية المحتملة.

وكانت القضية هي الأولى التي يرفعها مريض بالسرطان ضد مونسانتو (عملاق المنتجات الزراعية) لتصل المشكلة إلى ساحات المحاكم.

وتم تسريع الدعوى لأن وثائق وأوراق المحكمة تشير إلى أن جونسون يموت. ويعد فوزه في هذه القضية سابقة لكثيرين غيره.

ونفت مونسانتو وجود صلة بين العنصر النشط في راوند آب (غليفوسات) والسرطان، بقولها إن مئات الدراسات أثبتت أن الغليفوسات آمن.

وقال سكوت بارتريدج، المتحدث باسم مونسانتو إن الشركة ستستأنف، وتؤكد أن الدراسات العلمية ووكالتين حكوميتين خلصتا إلى أن المبيد لا يسبب السرطان.


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