أسعار الدولار اليوم في البنوك

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12 أغسطس.

وسجل في البنك المركزي 17.80 جنيها للشراء، 17.93 جنيه للبيع, بنك مصر 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة 17.84 جنيه للشراء، 17.94 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، وعند مستوى 17.82 جنيه للشراء، 17.92 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية، أما في بنك قناة السويس سجل 17.83 جنيه للشراء، 17.93 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.


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