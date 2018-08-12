بالفيديو.. إرهابيون يستهدفون عناصر أمنية

12 أغسطس 2018 - 09:47 ص

استهدف إرهابيون عناصر الأمن في مدينة سلط الأمر الذي أدى إلى مصرع 3 رجال أمن وإصابة العشرات، مساء أمس.

وكانت منطقة نقب الدبور في مدينة السلط، قد شهدت مقتل رجال الأمن بعد محاولة ضبط متورطين في تفجير الفحيص الأخير، ونجمت عنه إصابات بعد وقوع تفجير داخل مبنى خلال المداهمة.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" فقد قالت وزير الدّولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إنّ المرحلة الثانية من عمليّة المداهمة الأمنيّة في السلط أسفرت حتى اللحظة، عن إنقاذ أحد مرتبات الأجهزة الأمنيّة وهو على قيد الحياة وحالته العامّة حرجة.

وأوضحت غنيمات أنّ العملية لا تزال مستمرّة وبخطوات مدروسة للتأكد من عدم وجود مدنيين مهددين من قبل المشتبه بهم.

وفي إطار متّصل، لفتت غنيمات إلى ارتفاع عدد الذين تمّ إلقاء القبض عليهم خلال العملية إلى خمسة، حيث كانت الأجهزة ألقت القبض على ثلاثة منهم في بداية العملية.