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مبادرة لـ"مواطنون ضد الغلاء" لتخفيض أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

الحياة السياسية

العسقلانى
العسقلانى

حنان حمدتو

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دشنت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، مبادرة إيجابية بالتزامن مع مبادرة جهاز حماية المستهلك والتي تم تدشينها بعنوان "أسبوع في حب مصر"، والتي بدأت اليوم لتيسير سبل الحياة الكريمة على المستهلكين وتحسين جودة حياتهم.

ومن جانبه أكد محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن مبادرة جهاز حماية المستهلك شجعت الجمعية علي البدء في المبادرة لدعوة من يعملون في مجمل السلة الغذائية وبخاصة اللحوم لتخفيض أسعارها.

وأضاف العسقلانى فى بيان له، أنه من المعلوم أن أسعار اللحوم ترتفع قبل عيد الأضحى وهو ما تواجهه المبادرة بتبني فكرة التخفيض وهو ما تبادر به مواطنون ضد الغلاء من خلال المنافذ التى تشرف عليها، ببيع اللحوم السودانية في الدقهلية بسعر 80 جنيها في مراكز الدقهلية وفيما يتعلق بمنافذ مدينة المنصورة بسعر 75 جنيهًا لكيلو اللحم السوداني الطازج وفي محافظة الشرقية ودمياط بسعر 80 جنيهًا ويباع اللحم الضاني البلدي بسعر 100 في جميع المنافذ وفي منافذ أكتوبر والعبور والشروق والسادات والنوبارية وبدر وجميع المنافذ التي يباع فيها اللحوم البلدية من 95 إلى 100 جنيه لكيلو اللحم البقري الطازج وجميعها منافذ مكتوب على لافتاتها المشروع القومي لمحاربة الغلاء. ويمكن أن تشتري منها الأضحية خاصة في منفذ مدينة أكتوبر أمام البشاير ومنفذ المشروع القومي أمام الاستاد الرياضي بمدينة المنصورة.

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