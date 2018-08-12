اليوم.."السيسي" يفتتح قناطر أسيوط الجديدة

12 أغسطس 2018 - 09:57 ص

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد قليل، افتتاح قناطر أسيوط الجديدة، والتى تخطت 6 مليارات جنيه كتكلفة إنشاء ، وقام بتنفيذها اتحاد شركات عالمية ووطنية.

كما تسهم القناطر الجديدة فى تحسين حالة الرى فى مساحة مليون و650 ألف فدان، بـ 5 محافظات، وتحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقنى، كما يشمل المشروع محطة كهرباء كهرومائية تنتج 32 ميجاوات، بحوالى 100 مليون جنيه سنوياً.