الأسواني: دلوني على أية بالقرآن تلزم المرأة الحجاب

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عاود الروائي والأديب علاء الأسواني لانتقاد الحجاب مرة أخرى.

وقال الأسوانى خلال تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "مع احترامي الكامل للمحجبات من حقي أن أفكر وأسأل: احتشام المرأة فضيلة في كل الأديان ولكن دلوني على أية واحدة في القرآن تلزم النساء بالحجاب الذي نستعمله الآن".

وأضاف: "الخمار في اللغة مجرد غطاء للرأس كما أن حكم زوجات النبي لا يسري على سائر نساء المسلمين وفقا للقرآن" .

واختتم تدوينته موجهًا رسالة للغاضبين منة قائلًا: "فكروا قبل أن تغضبوا".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "الأسواني" حيث وجه له عمر مصطفي نصيحة قائلًا: "بإمكان حضرتك إرسال سؤال علي موقع دار الإفتاء المصرية وهما يشرحوا لحضرتك الأدلة علي وجوب حجاب المرأة في الإسلام اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه"

وأضاف أخر: "هاتلي آية واحدة في القرآن بتقول ان العصر اربع ركعات".

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