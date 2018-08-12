  • الأحد 12 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:47 ص
بحث متقدم
سيناء

مقتل 12 إرهابيًا فى شمال سيناء

أسامة هيكل

أسامة هيكل يكشف مفاجأة بشأن "بيراميدز"

قرار سوري يهدد السيراميك المصري

بالأرقام.. ارتفاع أسعار البلاط والسيراميك في الأسواق

حازم إمام

حازم إمام "يلوى" ذراع "الجبلاية"

ساويرس

"خناقة" بين "ساويرس" ومتابع بسبب مقتل الراهب

بالصور.. الإسماعيلي يسحق الإنتاج بثنائية في الدورى العام

موعد مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي

العدل

تغريدة مثيرة للجدل من "العدل" عن الصلاة بـ"مطار القاهرة"

علاء الأسواني

الأسواني: دلوني على أية بالقرآن تلزم المرأة الحجاب

الرئيس السيسي

بث مباشر.. الرئيس يفتتح قناطر أسيوط الجديدة

بالصور.. الإسماعيلي يسحق الإنتاج بثنائية في الدورى العام

الإسماعيلى يتسلح بالجمهور فى مواجهة الكويت الكويتى

السماح للأبقار بزيارة شواطئ العراة في السويد

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

واشنطن ترفع الحظر عن مساعدات عسكرية إلى مصر

#

إحصائية: المهاجرون يشكلون ربع سكان السويد

#

الخارجية الألمانية تلمح لتورط روسيا في تعطيل تحقيقات دوما ‎

#

زيارة مفاجئة لـ"السيسي" لسيناء

عبدالفتاح السيسي

بث مباشر

الرئيس

قناطر أسيوط

سمحت السلطات في جنوب السويد للأبقار بزيارة "شواطئ العراة" خلال موجة الحر الطويلة التي تضرب البلاد حاليًا، على الرغم من شكاوى سكان المنطقة.

ويقول موقع "زالوكال" الإخباري المحلي إن مرتادي الشاطئ "العراة" كانوا يشكون للمسؤولين في مقاطعة سمالاند، من وجود الماشية على شواطئهم، مؤكدين أن وجودها "غير صحي ويمكن أن يشكل خطرا على الصحة".

وتؤثر موجة الحرارة المرتفعة على كثير من المناطق في قارة أوروبا، إذ تسببت في الجفاف في جميع أنحاء السويد، ما يعني أن المزارعين يعانون بشدة لتوفير طعام حيواناتهم.

وهذا يعني أن بعض المزارعين قرروا ذبح الماشية في وقت مبكر عن المعتاد، لكن هناك البعض منهم قرر بدلا من ذلك اصطحابها إلى شواطئ العراة المجاورة، من أجل تهدئتها، حسب ما أوردته قناة سي في تي العامة.

ويقول بيتر بنغتسون، وهو مسؤول في البلدية :"عندما يكون هناك جفاف، فأنت لا تريد ذبح الأبقار بسبب الإضطرار لهذا. بل يجب أن تكون قادرة على الاستحمام، وتناول الطعام والشراب".

وقد أدت الشكاوى إلى تصويت إدارة الثقافة والترفيه في بلدية فاكسو على ما إذا كانت الأبقار مناسبة للزيارة، وانتهت إلى أن "لدى الأبقار الحق في أن تكون هناك مثل الزوار من البشر".

ويقول بنغتسون إنه لا يجب تعريض السباحين على الشواطئ لخطر الإصابة بالعدوى بأمراض مثل E.Coli ، لذلك يجب على المزارعين الامتناع عن أخذ الأبقار إلى الماء إذا كان هناك أناس يريدون السباحة.

وأشار إلى أن الطيور تزور شواطئ العراة في سمالاند، لكنه أوضح أنه في حال الحديث عن مخاوف حول السلامة أو الإصابة بالحساسية، فقد يتحدث المسؤولون مع مالكي الحيوانات لمنعها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

معركة تركيا هي معركة الشرق كله

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. "سما المصرى" ترشح نفسها مديرا فنيا لمنتخب الفراعنة
» أول رد من "ساويرس" على قاتل الأنبا "أبيفانوس"
» "حاوى الزمالك" يفكر فى الهروب من تلاجة "جروس"
» سر هجرة نصف مليون جزائري في سن الـ17 عاما
» مستشارة سابقة فى بيت ترامب تكشف "أشياء رهيبة"
» "مورينيو": "بوجبا" وحش مانشستر يونايتد
» السماح للأبقار بزيارة شواطئ العراة في السويد
» بالصور.. تمارين بسيطة للتخلص من "الكرش"
» بالفيديو.. اشتباكات شوارع في مباراة الإمارات وماليزيا
» دراسة: الفياجرا تساعد المكفوفين على استعادة بصرهم
» لهذه الأسباب.. أمريكا عاقبت تركيا وروسيا وايران

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات