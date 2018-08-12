الزمالك يغلق ملف القادسية ويستعد للمقاصة

12 أغسطس 2018 - 10:09 ص

أغلق الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستان جروس، ملف مباراة القادسية الكويتى، الذى أقيم مساء أمس السبت وانتهى بالتعادل السلبي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية.

ويستعد الزمالك لملاقاة مصر للمقاصة، الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز.

ويعمل الجهاز الفني الفترة المقبلة على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الرسمية لمواصلة الانتصارات على مصر للمقاصة بعد الفوز الكبير على الاتحاد السكندرى بخمسة أهداف مقابل هدف.