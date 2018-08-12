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عمال "بسكو مصر" المفصولون يخاطبون القوى العاملة لإنقاذهم

الحياة السياسية

عمال مفصولون بسكو مصر
عمال مفصولون بسكو مصر

حنان حمدتو

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وجه عمال مفصولون تعسفيًا من شركة كلوجز الأمريكية (بسكو مصر)، شكوى إلى وزير القوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر ورئيس البرلمان بضرورة التدخل العاجل لإنقاذهم وأسرهم من التشرد وضياع مستقبلهم.

ومن جانبها أكدت نجلاء حلمي  المتحدث الرسمى باسم مجموعه المفصولين فى بيان لها، أن القضية سوف تصل إلى جميع الجهات المسئولة بالدولة، منددة بحالة التعسف من قبل الشركة الأمريكية التى قامت بشراء بسكو مصر بأبخس الأسعار وقد تحولت الشركة في غضون عامين إلى شركة تحقق أرباحا عالية نتيجة الجهد والعرق الذي يبذله العمال، وفي الوقت الذى تحول الشركة الأرباح بالعملة الدولارية إلى مقر الشركه الأم بواشنطن ترفض نفس  الشركة منح العمال حقوقهم التي كفلها القانون لهم.

وناشدت حلمى الأحزاب والقوة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بضرورة التضامن مع قضيتهم العادلة، مضيفة إلى أنهم مقبلون على عيد الأضحى وموسم المدارس، قائلة: "لا ندرى كيف نواجه أعباء الحياة وأولادنا محرومون من رواتبنا وقد انقطعت مرتباتنا وليس لنا دخل سوى هذا المرتبات التى منعت عنا وأضافت عشرة من العمال فصلت وعشرة عائلات".

ووفق البيان طالب الحزب العربي الديمقراطي الناصري في مذكرة عاجلة لوزير القوي العاملة بضرورة التدخل العاجل لعودة عمال كلوجز الأمريكية بسكو مصر إلي عملهم وصرف رواتبهم التي يتعايشون منها وأسرهم في الوقت الذي يحتاجون فيه إلي الراتب الشهري في ظل ظروف اقتصادية قاسية وارتفاع للأسعار تقوم الشركة الأمريكية التي استحوذت على بسكو مصر  بفصل العمال تعسفيًا وهي الآن تمارس سياسة تطفيش العمال وتسريحهم وخلق أجواء التوتر حتى يعترض العمال ليجدوا مبررات التعسف والفصل من العمل.

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