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"الأعلى للجامعات" يطالب بإلغاء لقب دكتور عن "خريج طب"

الحياة السياسية

حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

محمد الخرو

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كشف الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام مساعد المجلس الأعلى للجامعات، عن خطأ في الألقاب التي يحصل عليها الأطباء لافتًا إلى أن إطلاق اسم دكتور لا يحصل عليه الطبيب إلا بعد حصوله على درجة الدكتوراه ويجب تصحيح هذا الخطأ من قبل الدولة.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال لقائه مع برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "تن"، أمس السبت، أن المجلس الأعلى للجامعات يمثل الدولة المصرية في أزمة خريجي كليات العلوم الطبية، مستطردًا: "نحن مع ضبط القواعد في كل ما يتعلق بتحقيق المصلحة للمصريين، لسنا مع نقابة أو ضد أخرى".

وذكر أن القواعد السليمة تقول إن الذي يوصف بالدكتور هو الحاصل على الدكتوراه فقط، مؤكدًا أن أي ممارسة أخرى عكس ذلك تكون غير مقبولة.

وأوضح أن المنظومة الطبية تعتمد على فريق صحي يمارس أدواره بشكل متكامل، مستطردًا أن الأزمة الحالية لخريجي العلوم الطبية ترجع إلى عدم ضبط أدوار الفريق الصحي في الفترات السابقة.

واستطرد أن هناك حاجة لضبط التوصيف الوظيفي، ودور الفريق الصحي بأكمله، بناءً على نوعية التدريب الذي تلقاه كل قطاع، معقبًا: "الأصل هو ضبط الهرم الوظيفي، وبعدين أسكّن الناس حسب تأهيلهم، فيما يحتاجه الفريق الصحي".

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