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"مورينيو": "بوجبا" وحش مانشستر يونايتد

الرياضة

بوجبا
بوجبا

متابعات- محمد الخرو

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أشاد البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، بمهارات وتألق اللاعب بول بوجبا نجم منتخب فرنسا المحترف بين صفوف الفريق واصفا إياه بـ"الوحش".

جاءت تصريحات مورينيو بعد فوز فريقه على ليستر سيتي بهدفين لهدف في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي "البريمرليج".

وقال "مورينيو" في مؤتمر صحفي، بوجبا كان وحشًا في الملعب، فقد ظهر بمستوى متميز خلال شوطي اللقاء".

وأضاف: "كرة القدم تتغير، ومع هذا التغيير أرى بأن مسمى المدير الفني يجب أن يتغير لمدرب فريق كرة القدم، نحن مدربون أكثر من مديرين".

وتابع مورينيو: كنا بحاجة لهذه الروح المذهلة من المجموعة لحصد هذه النتيجة، الجولة التحضيرية كانت صعبة.

بفوز الفريق في أول لقاء بالدوري الإنجليزي انتزعنا أول ثلاث نقاط له في الموسم الكروي الجديد.

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