» أول رد من "ساويرس" على قاتل الأنبا "أبيفانوس"

12 أغسطس 2018 - 10:28 ص

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على قضية مقتل الأنبا أبيفانوس، والتي كشفت التحقيقات ضلوع الراهب أشعياء المقارى الذي تم تجريده من الرهبنة في السابق في مقتله.

وقال خلال تدوينة له على حسابه الخاص بـ"تويتر": "راهب وقاتل.. فيه أبشع من كده؟".

وكانت الأجهزة الأمنية قد توصلت إلى قاتل الأنبا أبيفانوس، والتي أقرت أن الراهب أشعياء المقارى هو القاتل، بعدما أفصح لصديقه الراهب فلتاؤس عن رغبته فى الانتقام من رئيس الدير والتخلص منه بقتله، بعد اكتشاف المجنى عليه مخالفات ارتكبها أشعياء بعدم الالتزام بقواعد الرهبنة منها التجرد والطاعة.

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "ساويرس" حيث قال أيمن عبد الحميد: "نجيب بك فى التويته .. قال ايه (راهب وقاتل).. معنى كده إيه إن هذا الراهب لم تنهه صلاته عن الخطأ بل استشعر أنه لديه من الحصانة ما يعطيه الحق فى الخطأ دون أن يشعر به أحد لم يخش الله الذى يتعبد فى محرابه إذا الحل فى الدنيا أعطاه لنا رب العالمين الثواب والعقاب ويوم القيامة الحكم لله".

وأضاف آخر، يدعي أبانوب: "قداسة البابا تواضروس فى عظته التاريخية يوم الأربع اللي فات قال: "فى كل مجتمع يظهر يهوذا، وفى كل 12 شخصًا يظهر يهوذا.. يهوذا يمثل الخيانة بكاملها، ولكن هناك من يخون، وهناك خائن مثل يهوذا، فلا تهتزوا يا إخوتى، لا تهتزوا أبدا، هناك الله ضابط الكل".