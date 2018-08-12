بدء التشغيل التجريبى لأكبر معمل غاز طبيعى فى مصر

12 أغسطس 2018 - 10:28 ص

أفادت وزارة البترول والثروة المعدنية، بأنه تم بدء أعمال التشغيل التجريبي لأكبر وأحدث معمل تحاليل عينات غاز طبيعي في مصر والمقام بحقل ظهر لتنفيذ كل عمليات تحاليل الغاز والمياه والمتكثفات والكبريت المنتج من الحقل.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال تفقده للمعمل، أن قطاع البترول حريص على توطين التقنيات الحديثة وتعظيم الاستفادة منها في إنجاز الأعمال وزيادة الإنتاج.

وأشار "الملا"، في بيان صحفي، إلى أن معمل تحاليل الغاز لحقل ظهر هو الأكبر والأحدث في مصر بما يحويه من تجهيزات عالية الدقة وأجهزة حديثة ومتطورة تتيح للمهندسين والكيميائيين وفنى التشغيل فرصة كبيرة في إجراء قياسات دقيقة وتجارب معملية تخدم العملية الإنتاجية بالحقل.

ويعد المعمل الثاني من نوعه عالميًا بمناطق إنتاج شركة إيني الإيطالية يعطي القياسات الصحيحة للغاز الطبيعي والسوائل المصاحبة التي يتم على أساسها حساب المعايير والنسب المسموح بها حيث إن الغاز منتج لابد من التأكد قبل ضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية من مطابقته للمواصفات الفنية والمعايير القياسية المعتمدة والتي لا يمكن الحياد عنها.

ويتكون المعمل من جزأين الأول لتحليل الغاز والثاني لتحليل السوائل المصاحبة ويديره مجموعة من شباب وكوادر قطاع البترول مدربون جيدا داخليا وخارجيا وقادرون على استيعاب المعمل بتقنياته الحديثة وتشغيله, وتؤكد ذلك نتائج التشغيل التجريبي للمعمل.