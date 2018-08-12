» "حاوى الزمالك" يفكر فى الهروب من تلاجة "جروس"

12 أغسطس 2018 - 10:33 ص

بدأ أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول بنادى الزمالك، القلق على مستقبله في ظل وجود المدير الفني السويسري "جروس"، بعدما تم استعباده للمرة الثانية على التوالي من تشكيل الأبيض.

ولم يشارك "حفني" فى المباريات الفترة الماضية، حيث يفضل الجهاز الفني الاعتماد على كهربا وإبراهيم حسن ومحمد عنتر على حسابه.

في الوقت ذاته تتجه النية لدي المدير الفني لإعطاء فرصة أخيرة لحفني في المباريات المقبلة قبل الحكم على مستواه بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه اللاعب خلال مواجهة بتروجت الأولى فى مسابقة الدورى.