  • الأحد 12 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:44 ص
بحث متقدم
سيناء

مقتل 12 إرهابيًا فى شمال سيناء

أسامة هيكل

أسامة هيكل يكشف مفاجأة بشأن "بيراميدز"

قرار سوري يهدد السيراميك المصري

بالأرقام.. ارتفاع أسعار البلاط والسيراميك في الأسواق

حازم إمام

حازم إمام "يلوى" ذراع "الجبلاية"

ساويرس

"خناقة" بين "ساويرس" ومتابع بسبب مقتل الراهب

بالصور.. الإسماعيلي يسحق الإنتاج بثنائية في الدورى العام

موعد مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي

العدل

تغريدة مثيرة للجدل من "العدل" عن الصلاة بـ"مطار القاهرة"

علاء الأسواني

الأسواني: دلوني على أية بالقرآن تلزم المرأة الحجاب

الرئيس السيسي

بث مباشر.. الرئيس يفتتح قناطر أسيوط الجديدة

بالصور.. الإسماعيلي يسحق الإنتاج بثنائية في الدورى العام

الإسماعيلى يتسلح بالجمهور فى مواجهة الكويت الكويتى

"حاوى الزمالك" يفكر فى الهروب من تلاجة "جروس"

الرياضة

أيمن حفني
إيمن حفني

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة القادسية

#

مدرب القادسية: الأفضلية للزمالك.. وكاسونجو أخطر اللاعبين

#

«جروس» يحذر لاعبي الزمالك من هذا الأمر

#

"جروس" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بتروجت

بدأ أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول بنادى الزمالك، القلق على مستقبله في ظل وجود المدير الفني السويسري "جروس"، بعدما تم استعباده للمرة الثانية على التوالي من تشكيل الأبيض.

ولم يشارك "حفني" فى المباريات الفترة الماضية، حيث يفضل الجهاز الفني الاعتماد على كهربا وإبراهيم حسن ومحمد عنتر على حسابه.

في الوقت ذاته تتجه النية لدي المدير الفني لإعطاء فرصة أخيرة لحفني في المباريات المقبلة قبل الحكم على مستواه بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه اللاعب خلال مواجهة بتروجت الأولى فى مسابقة الدورى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

معركة تركيا هي معركة الشرق كله

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. "سما المصرى" ترشح نفسها مديرا فنيا لمنتخب الفراعنة
» أول رد من "ساويرس" على قاتل الأنبا "أبيفانوس"
» "حاوى الزمالك" يفكر فى الهروب من تلاجة "جروس"
» سر هجرة نصف مليون جزائري في سن الـ17 عاما
» مستشارة سابقة فى بيت ترامب تكشف "أشياء رهيبة"
» "مورينيو": "بوجبا" وحش مانشستر يونايتد
» السماح للأبقار بزيارة شواطئ العراة في السويد
» بالصور.. تمارين بسيطة للتخلص من "الكرش"
» بالفيديو.. اشتباكات شوارع في مباراة الإمارات وماليزيا
» دراسة: الفياجرا تساعد المكفوفين على استعادة بصرهم
» لهذه الأسباب.. أمريكا عاقبت تركيا وروسيا وايران

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات