"فلسطين" تشكر "مصر" على استقبال جرحى قطاع غزة

12 أغسطس 2018 - 10:42 ص

أرسل سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية لجهودهم في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، نافيًا الشائعات التي ترددت حول تقليص أعداد الجرحى الفلسطينيين الوافدين إلى مصر.

وأكد اللوح فى بيان له، أن القرار المصري الذي يقضي بفتح أبواب المستشفيات المصرية للجرحى الفلسطينيين هو قرار من أصحاب فضل، لأن الدولة المصرية سمحت بتلقي علاج الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وكذلك حرص القيادة الفلسطينية على معالجة الجرحي ومتابعة أوضاعهم الصحية حتي شفائهم التام والعودة إلى الوطن سالمين معافين.

وعبر السفير الفلسطيني عن شكر السفارة الفلسطينية بالقاهرة وتقديرها لوزارة الصحة المصرية ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني والعمل على إسعاف جرحى قطاع غزة، وفتح أبواب المستشفيات المصرية لاستقبالهم، وتذليل كافة العقبات للتيسير عليهم حتى يتعافون ويعودون للوطن بسلام.

وقال إن السفارة تتابع أحوال الجرحى الفلسطينيين منذ وصولهم مستشفى العريش، وحتى إدخالهم للمستشفيات المقصودة في القاهرة والعمل على زيارتهم واستقبالهم وتقديم الخدمات المتاحة لهم.

وأكد البيان أن جهود الجانبين المصري والفلسطيني مازالت مستمرة من أجل التنسيق بين مستشفيات مصر وبين الجرحى الفلسطينيين الذين يصلون من قطاع غزة إلى مصر لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.