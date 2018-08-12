"خناقة" بين "ساويرس" ومتابع بسبب مقتل الراهب

12 أغسطس 2018 - 10:43 ص

دار شجار بين رجل الأعمال نجيب ساويرس وأحد متابعيه على "تويتر" بسبب قضية مقتل الأنبا أبيفانوس، والتي كشفت التحقيقات ضلوع الراهب إشعيا المقارى بها.

وكان قد نشر "ساويرس" تدوينة على "تويتر" قال فيها: "راهب و قاتل.. فيه أبشع من كده؟".

فيما ردت متابع يدعى مينا جيرس، قائلًا: "مش فاهم أنت مالك بالرهبان ربنا اللي بيحاسب والأكيد إنه في ناس بتوقع في الخطية دول بشر برضو خليك أنت بس في حالك أحسن".

فيما وجه له ساويرس رسالة غاضبة بقوله: "وانتي كمان خليك فى حالك".