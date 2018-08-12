» بالفيديو.. "سما المصرى" ترشح نفسها مديرا فنيا لمنتخب الفراعنة

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اتحاد الكرة

سما المصري

الجبلاية

المدير الفني للمنتخب

طالبت الفنانة سما المصري محبيها بتهنئتها لتوليها منصب المدير الفني للمنتخب الوطني مطالبة اتحاد الكرة بالاهتمام بالأمر حتى يتم انجاز المهام المطلوبة منها.

وقالت المصري في تغريدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "باركولي همسك مدير المنتخب خلاص، ياريت اتحاد الكرة المصري يهتم بالموضوع ده شوية عشان ننجز بقى الوقت بيعدي لمشاهده الفيديو كاملا وتفاصيل الاتفاق على التعاقد كمدربه للمنتخب ادخلوا هلي رابط قناة اليوتيوب الخاصة بس هتلاقوه في البايو هنا.... ادعولي بقه اظبط أداء اللاعيبة بتاعت المنتخب".

شاهد الفيديو..


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