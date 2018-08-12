حازم إمام "يلوى" ذراع "الجبلاية"

12 أغسطس 2018 - 10:47 ص

يدرس حازم إمام "الثعلب"، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الاستقالة من منصبه اعتراضًا على تعيين المكسيكى «أجيرى» مديرًا فنيا للمنتخب الوطنى لكرة القدم.

يأتي هذا بعدما تجاهلت توصياته بتأجيل التعاقد مع المدير الفنى للمنتخب إلا بعد التأكد من سلامة موقفه فى الاتهامات المنسوبة إليه حول تورطه فى قضية التلاعب فى نتائج المباريات بالدورى الإسبانى موسم 2011.

وكان "أجيرى" طمأن مسئولى الجبلاية خلال بدء التفاوض معه، بحصوله على حكم بالبراءة من محكمة الدرجة الأولى بإسبانيا قبل الاستئناف على القرار.