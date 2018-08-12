عرفان: 40 مليار جنيه لتحقيق عائد مائى 10 مليارات متر مكعب فى القناطر

12 أغسطس 2018 - 10:48 ص

قال الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إنه تم رصد مبلغ 40 مليار جنيه في الخطة العاجلة 2018 – 2021 لتحقيق عائد مائي يبلغ 10 مليارات متر مكعب سنويًا.

وأضاف فى كلمته خلال فعاليات افتتاح، قناطر أسيوط الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تبنت برنامجًا طموحًا للإصلاح، وبدأ تنفيذ البرنامج من خلال حزمة إصلاحات بدأت تؤتى نتائجها، مؤكدًا أن دعم عجلة الاستثمار والبناء أحد أهم المحددات الأساسية للإصلاح الاقتصادى.

وأوضح أن هناك تحديات عظيمة تواجهها مصر فى مجال الأمن المائى وإدارة المياه، حيث تأتى معظم مواردنا المائية المتجددة من خارج البلاد، وأجيالنا بحاجة لرفع مستوى الإدراك والوعى للحفاظ على المياه، وانطلاقًا من ذلك سارعت الدولة لوضع المحار الأساسية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أنه تم رصد مبلغ 40 مليار جنيه فى الخطة العاجلة 2018 – 2021 لتحقيق عائد مائى يبلغ 10 مليار متر مكعب سنويًا، بخلاف ما سبق من مشروعات خلال الفتر 2014-2015، بجانب مشروعات الطاقة الشمسية مع تطوير مجرى نهرى النيل، وتطوير أنظمة الصرف المغطى.