بالأرقام.. ارتفاع أسعار البلاط والسيراميك في الأسواق

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ارتفعت أسعار البلاط والسيراميك خلال شهر يوليو بشكل ملحوظ حيث سجل سعر متر البلاط موزايكو 78 جنيها مقابل 72 خلال شهر يونيو الماضي.

ووفقَا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية سجل البلاط شطف رخام قيمة  134 جنيها مقابل 116 جنيها خلال شهر يونيو وبزيادة بلغت 15% بينما بلغ سعر المتر مربع من بلاط أسطح أسمنتي قيمة 39 جنيهًا للمتر المربع خلال شهر يوليو.

وعن أسعار السيراميك في يوليو  فقد بلغ سعر السيراميك حوائط 25*35 سم قيمة 55 جنيهًا للمتر المربع مقابل  50 جنيهًا خلال شهر يونيو وبزيادة بلغت 10%. في حين بلغ السيراميك أرضيات 40*40 سم قيمة 58 جنيهًا للمتر المربع مقابل 55 جنيهًا في شهر يونيو.

ولفت التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء عن زيادة سعر سيراميك الأرضيات مقاس 50*50 سم بنسبة 4.8% حيث سجل قيمة 65 جنيهًا لكل متر مربع مقابل 62 جنيهًا خلال شهر يونيو.

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