تعرف على حالة الطقس اليوم

12 أغسطس 2018 - 11:00 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم الأحد 12 أغسطس.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وأن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما حالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

أما حالة البحر الأحمر تتراوح ما بين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

وسط الدلتا 25 36

الإسكندرية 26 31

بلطيم 26 32

مطروح 24 31

السلوم 23 31

سيوة 26 37

بورسعيد 26 31

دمياط 26 31

العريش 25 32

رفح 24 32

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 37

رأس سدر 25 35

نخل 21 37

نويبع 28 37

طابا 26 35

كاترين 20 34

الطور 25 39

شرم الشيخ 31 41

الغردقة 29 40

مرسى علم 28 41

الفيوم 25 38

بنى سويف 25 38

المنيا 26 39

أسيوط 25 40

سوهاج 26 40

قنا 27 42

الأقصر 28 43

أسوان 29 44

أبوسمبل 29 43

الوادى الجديد 26 43

شلاتين 28 38

ابو رماد 29 37

راس حدربة 30 36

حلايب 30 36