اليوم.. تنتهى "الإسكان" من حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية

12 أغسطس 2018 - 11:02 ص

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم، الخطوة الثالثة والأخيرة في حجز الوحدات السكنية التي طرحتها بالعاصمة الإدارية الجديدة كمرحلة أولى بالحي السكني (كابيتال ريزيدانس) وتستمر حتى يوم السبت المقبل وحتى نفاد الوحدات، وذلك لمن قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني وسددوا مبلغ مقدم الحجز.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الحجز يتم من خلال الموقع الإليكتروني (www.hdb-reservation )، حيث يتم الدخول على الموقع بكلمة المرور والرقم القومي، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالي: المحافظة (القاهرة) – المدينة (العاصمة الإدارية الجديدة) – المنطقة (العاصمة الإدارية الجديدة) – الحي (كابيتال ريزيدانس) – المجاورة (1D أو 8D ) – نوع الوحدة (شقة) – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم يتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ، إنه في حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التي تم اختيارها يتم رد المبلغ المسدد وفقاً لما يلي: سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation )، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبلغ المسدد، ويتم رد المبلغ المُسدد بناءً على طلب المتقدم للحجز.